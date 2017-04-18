台灣高鐵南港轉運站西站啟用 可望帶動搭乘旅客成長

2017-04-18 13:13

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣高鐵（2633）南港轉運站西站今日正式啟用，台灣高鐵指出，南港轉運站西站在多家往返桃園、基隆、宜蘭地區的客運業者進駐營運，台鐵也將於27日起，調整多班次往返花蓮地區的自強號，增停南港站，將使基隆、宜蘭、花蓮旅客轉乘高鐵更加便利，高鐵旅客前往上述地區也更快速便捷。

市場人士指出，南港轉運站西站啟用後，也可望讓高鐵乘客人數在增加。台灣高鐵今年第一季乘客人數逾1491萬人，較去年同期1405萬人增加；今年首季營收108.05億元，年增8.23%；第一季獲利19.52億元，每股稅前盈餘約0.35元。

高鐵公司指出，4月27日起，往返花蓮地區停靠南港站之自強號（含太魯閣及普悠瑪號），將由現行每週21班大幅增加至197班，台鐵於南港站的列車總停靠班次（含對號及非對號列車）每周達1436班。屆時由宜蘭、花蓮北上轉乘高鐵的旅客，可就近於南港站搭車，省時省力。

南港轉運站西站啟用後，初期停靠的國道客運計有7條路線，平日至少有364班次，假日也有351班次，乘載旅客往返桃園、基隆、宜蘭等地區；此外，一般公路客運亦有4條路線，提供高鐵南港站旅客更便利的轉乘服務。

高鐵董事長江耀宗表示，高鐵南港站於去年7月1日正式啟用後，服務台北東區、汐止、基隆、宜蘭、甚至花蓮等地的旅客。高鐵南港站是高鐵、台鐵、捷運三鐵共站，台鐵已經宣布自4月27日起大部份的對號客車都停靠南港站，加上便利的市區公車與即將啟用的南港轉運站，轉乘便利性大幅度提昇，南港轉運樞紐的功能可說是已經齊備，歡迎民眾到南港站搭高鐵。

高鐵南港站為三鐵共構車站，原本即已連接綿密的台北捷運路網，站外亦有密集的公車班次，前往台北市、新北市各地。即將啟用的南港客運轉運站分為「西站」及「東站」兩部分，已完工者為「西站」，未來「東站」建置後，南港站成為「東區聯外運輸門戶」的目標指日可待。