群創推原生生態基地復育 目標2年10個社區

群創拋磚引玉 目標2年復育10個社區型原生生態基地，群創榮譽董事長段行建（左一）則希望在竹科種植一排櫻花樹。（記者陳梅英攝）

2017-04-18 13:03

〔記者陳梅英／台北報導〕群創教育基金會關注「土壤為生態之母」議題，今年基金會以『原生生態 適地適種』為主題，群創教育基金會總幹事羅美君說，從竹南、台南廠區著手原生生態復育，希望二年內推動台灣十個社區型原生生態基地復育計劃，拋磚引玉，群創榮譽董事長段行建則透過此活動呼籲政府，注意台灣空氣品質惡化問題。

段行建說，他去年5月從群創退休之後，經常往返日本、美國與中國大陸，發現台灣空氣惡化速度相當快，直往中國靠攏。段說，他每早決定是否出門晨走，就是觀看手機下載的APP，台灣經常都處於黃色或棕色，也就是空氣品質一般或是稍微有些不舒服，日本夏普為處於龜山島以及美國舊金山則多顯示綠色，台灣空氣污染情況相當嚴重，政府應該列為施政重點。

有別於大型森林復育計劃，群創教育基金會以社區型原生生態復育為主，羅美君說，國人賞櫻、賞楓拔山涉水或出國，但我們期盼，與自然生態毗鄰而居，與花鳥森林為伍。

基金會董事長段行建博士說，過去基金會關懷水庫保育、在土石流受災農地造林，我們發現，台灣低海拔地區生態破壞殆盡，市區被PM2.5空氣變得很糟，居住品質降低。群創認為經濟發展與環境生態是可以平衡共存的，我們希望從社區開始，透過植栽，找回原有生態之美，認養竹南科學園區是第一步，找回乾淨的空氣。