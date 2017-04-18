唯晶數位今年推五款IP手遊 營收獲利看俏

唯晶總經理許書綺表示，今年強推5大IP遊戲，期待營運獲利持續增溫。（記者張慧雯攝）

2017-04-18 12:43

〔記者張慧雯／台北報導〕唯晶數位（6626）日前順利掛上興櫃，興櫃目前價格約85元，總經理許書綺表示，今年規劃5款IP手遊，期待營收獲利雙成長，繼續寫下好成績。

唯數今年首季營收為2.13億元、年增率34.59%，首季成長動能主要是來自《RO仙境傳說》持續熱銷，以及先前推出《霹靂無敵》、《RO WEB》與《三國戰紀OL》持續貢獻。

此外，4月初推出《天際奇兵》後將推出《古龍Q傳》，弟3季還有新款《RO手遊》上線，到了第4季由結合AR技術與ARPG的霹靂手遊《霹靂無雙》及端遊IP《萬王之王》手遊接棒，估計第2季起營收將逐季攀升。

此外，許書綺也表示，今年也將進一步拓展海外市場且佈局移動娛樂，成為今年重要成長引擎，期待今年比去年更好。