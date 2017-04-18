建準打入特斯拉供應鏈 早盤股價上漲3％

2017-04-18 12:19

〔記者陳柔蓁／台北報導〕風扇大廠建準（2421）在打入特斯拉供應鏈、車用電子展，基本面、題材面加持，建準早盤股價上漲3％以上，報34元。

建準打入電動車領導品牌特斯拉（Tesla）供應鏈，預期隨著Model 3量產，零組件也將帶起一波拉貨潮。汽車零配件、車用電子、機車、電動車產業的2017「台北國際汽車零配件展」及「台北國際車用電子展」將於明（19）日登場。

隨著安全先進輔助駕駛（ADAS）逐漸成為車廠中高階車款的標準配備，ADAS運算複雜，散熱需求大，且掌握自動駕駛、電動車及LED 頭燈等幾個重要新應用，未來年增率上看30％以上。