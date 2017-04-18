觀望氣氛濃厚 新台幣午盤震盪小貶4.7分

2017-04-18 12:14

［記者吳佳蓉／台北報導］市場觀望氣氛濃厚，今日新台幣早盤呈現狹幅波動偏貶，午盤暫收30.397元兌1美元，小貶4.7分，台北外匯經紀公司交易量4.58億美元。

外匯交易員表示，今日新台幣匯市交投冷清，缺乏明確方向，東北亞地緣政治問題持續膠著，歐洲則有法國選舉將至，不確定因素充斥，觀望氣氛濃厚；在缺乏指引下，新台幣早盤陷入區間狹幅盤整。