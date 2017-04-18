金居決議辦理現增 股價止跌強攻漲停
2017-04-18 12:08
〔記者卓怡君／台北報導〕因銅箔需求強勁，銅箔廠金居（8358）3月合併營收與首季營收同創歷史新高，為進一步充實營運資金，公司董事會決議辦理現金增資4.5億元，金居股價在連日重挫下，今日午盤前強攻漲停，重回50元大關。
金居近日因法人調節賣壓，短短15個交易日大跌近30％，表現相當弱勢，隨著投信賣壓減緩，外資進場承接，今日終於止跌反彈，午盤前強攻漲停，金居近日即將公布季報，法人預估可望有不錯成績。
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