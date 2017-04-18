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呷好道相報？ 宸鴻老董與總顧問買同一建商豪宅

2017-04-18  12:01

〔記者徐義平／台北報導〕呷好道相報！1、2月時，宸鴻老董江朝瑞與總顧問施國清，分別透過個人投資公司，各自砸下2.14億、1.36億元，買進上市建商興富發建設「松江1號院」5樓及「台北1號院」8樓。

根據內政部實價網最新揭露資訊，1月時，「台北1號院」8樓以總價1億3600萬元成交，坪數約155.56坪（包括3車位，約32.34坪），扣除車位坪數與總價後，拆算每坪約102.27萬元，對比去年4月，預售時成交的9樓，拆算每坪單價約99.52萬元，價格高出近3％。

對照地籍資料，新買家為僑外資台灣錄霸股份有限公司，負責人為施國清，目前擔任宸鴻科技總顧問一職。

無獨有偶，2月時，宸鴻老董江朝瑞也透過僑外資穎寬有限公司，砸下2億1411萬元買進「松江1號院」5樓，坪數約200.93坪（包括3車位，約28.98坪），扣除車位坪數與總價，拆算每坪約117.40萬元，對照該社區2012年6月預售時，同樣5樓，以總價2億118萬元，拆算每坪單價約110.25萬元，成交價平均高出約6.49％。

兩戶豪宅單價沒有比預售便宜

不過，根據宸鴻官網管理團隊的簡介，江朝瑞曾成立台灣錄霸股份有限公司，因此，房產業者推測，有極大機率兩戶都是江朝瑞所買下。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，興富發推出的中山區豪宅「台北1號院」，2014年揭露26筆預售交易，當時平均每坪約101.8萬元，社區高點為15樓戶成交每坪122.64萬元。

去年2月才揭露首戶成屋後的交易資訊，這戶頂樓戶總價近3億元、拆算每坪116.7萬元，去年至今年1月共揭露6戶，而今年1月8樓戶則揭露每坪102.27萬元，與預售行情相差不遠，該社區住戶雲集，包括知名投資公司、建商及名人，其中藝人黃子佼買下18樓戶，揭露每坪僅94萬元，甚至以破百萬行情成交。

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  • 宸鴻老董江朝瑞買進「松江1號院」（如圖）5樓，總顧問施國清則買進1戶「台北1號院」8樓。（東森房屋忠孝敦南店提供）

    宸鴻老董江朝瑞買進「松江1號院」（如圖）5樓，總顧問施國清則買進1戶「台北1號院」8樓。（東森房屋忠孝敦南店提供）

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