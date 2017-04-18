敦吉第一季每股盈餘1.01元 年增35％

2017-04-18 11:46

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商敦吉（2459）今公布第一季財報，受惠高毛利產品比重增多，營業淨利近1.32億元，年增達六成，每股盈餘繳出1.01元的佳績，年增35%、季增17%，創下十年來第一季獲利新高紀錄。

敦吉第一季自結合併營收24.95億元，營業淨利近1.32億元，稅前淨利1.47億元，每股盈餘1.01元；敦吉說明，受到IC通路產業進入淡季衝擊，第一季營收較去年同期下滑1%，但獲利卻逆勢成長35%，主要因製造事業群營收較去年同期成長28%，且高毛利率比重提升，帶動單季獲利較去年同期成長71%，獲利占總獲利比重近六成，展現企業轉型效益。

敦吉第一季營收及獲利結構分別為，通路事業群合併營收佔70%，獲利比重24%；製造事業群合併營收佔23%，獲利比重57%；驗證事業群合併營收佔7%，獲利比重19%。

敦吉在IC通路之外，近幾年深耕製造事業，VCM（音圈馬達）及車用電子塑料方面的產線更成為帶動集團營運成長。VCM（音圈馬達）受惠手機雙鏡頭需求增加，已切入中國紅色供應鏈，終端客戶包括手機品牌HUAWEI、OPPO、VIVO與GIONEE及國際品牌APPLE等。

車用電子方面，敦吉包括倒車輔助系統EP6（超聲波探頭驅動變壓器）、胎壓監測系統、除霧器用濾波線圈、儀器儀錶照明、電源線用共模電感以及LED燈具等，隨著中國內需汽車市場龐大，加上倒車輔助系統與胎壓監測系統成為汽車標準配備，在車載電壓器市場前景展望相當樂觀，今年將再擴充二條EP6生產線，以支應客戶訂單需求，主要客戶為全世界前5大環車影像／倒車雷達廠商，終端客戶為GM、HYUNDAI、HONDA、VOLKSWAGEN等。