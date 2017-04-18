寒舍推端午禮盒 帶動第二季營收

2017-04-18 11:03

〔記者王憶紅／台北報導〕端午節即將到來，寒舍（2739）旗下寒舍艾美、喜來登飯店雙雙推出端午粽子禮盒，分路進攻端午商機，市場人士指出，第二季在粽子禮盒加持下，可望帶動第二季營收表現。

寒舍艾美推出「海陸雙饗梅干粽」、「蜜香抹茶流沙粽」禮盒，端午禮盒5月15日前預購，可享有早鳥優惠8折。而台北喜來登則推出熱銷招牌商品「傳統台式粽禮盒 」，以及「麻油雙喜粽禮盒」、粵式經典「廣式鮑魚粽禮盒」，4月17日至5月26日接受預購，5月2日前預購可享9折優惠。

寒舍以旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及館外餐飲作為上市主體。規劃中的宜蘭礁溪溫泉旅館，預計在第三季開幕，可望為寒舍今年營運挹注成長動能。寒舍的宜蘭礁溪溫泉旅館約190間客房、3間餐廳與宴會廳。而與大陸建設合作的台北市精品旅館開發案，預期2019年完工。