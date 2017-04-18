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期權高手智能大賽起跑 元大智能網本月上架

2017-04-18  10:00

〔記者張慧雯／台北報導〕元大期貨（6023）上週舉行「智能大未來記者會」，為加緊腳步推廣程式交易的趨勢，元大期貨舉辦的期權高手智能大賽正式於本週一（17日）起跑，元大智能網也預計在本月上架，持續擴大元大智能生態圈版圖。

元大期貨總經理周筱玲表示，FinTech是目前金融市場最積極佈局的重點，所以元大智能網特別針對程式交易推廣來做設計。對不會程式交易的投資人是項利多，元大智能網利用簡單明瞭的方式，帶領投資人進入程式交易的領域。

元大智能網打造一站式（All in one）整合平台，多種程式交易策略可以隨選運用，其餘像是線上直播課程，線上簽署契約、線上支付等功能也一應俱全。透過元大智能網的智能策略平台，結合元大智能精靈形成全新的AI人工智慧交易程式。

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  • 元大期貨主推「智能大未來」強調用程式設定好，就能簡單操作期貨，右三為元大期貨董事長林添富，右三為元大期貨總經理周筱玲。（記者張慧雯攝）

    元大期貨主推「智能大未來」強調用程式設定好，就能簡單操作期貨，右三為元大期貨董事長林添富，右三為元大期貨總經理周筱玲。（記者張慧雯攝）

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