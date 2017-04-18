4/18重要財經新聞一覽
自由時報財經︰轉炒中南部+豪宅墊高價 房價所得比「虛胖」創高
內政部營建署昨發布最新的「房價負擔能力指標統計（去年第三季）」，在房市低迷、房價下跌的氛圍中，全國「貸款負擔率」、「房價所得比」竟逆勢創下統計以來新高；六都中雙北市的「房價所得比」都較前一季止跌回升，另四都則都改寫新高。房產業者分析，因計算是採中位數住宅總價，當季雙北市豪宅買氣觸底回升，成交坪數大、屋齡較新，且房市資金有轉往中南部趨勢，才會出現「虛胖」創高情形。
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蘋果日報財經︰Apple Watch熱賣 仁寶代工鍍金
仁寶（2324）已打破廣達（2382）獨家Apple Watch供應商地位，年底前加入蘋果智慧手錶組裝行列。蘋果此次擴張供應商，是看好Apple Watch 3動能更勝前代，加上廣達常熟廠產能滿載，已追加上海廠1座產能支援，蘋果樂估今年旺季單月出貨上看300萬支，仁寶將從舊款組裝起，為蘋概供應鏈身分再鍍金。
工商時報財經︰大陸首季GDP超優 但...陸股無感
受惠「三駕馬車」－投資、消費、出口回溫，中國大陸今年第1季國內生產總值（GDP）增速達6.9％，高於市場預期的6.8％，並創下2015年第3季以來新高，中國經濟築底回穩的跡象愈加明確。
中國時報財經︰華航聯手達美 攻進北美內陸
中華航空北美航網遍地開花，華航昨日與達美航空簽訂深化合作協議，將以洛杉磯、紐約為轉運點，透過達美航網，延伸至美國內陸共22個航點，滲透至未能直飛的航點，也衝高華航北美線的載客能量，為後續增班暖身。
經濟日報財經︰政院強力護電 六輕電廠准延
在台塑表態配合政府要求、同意停用石油焦後，雲林縣政府昨（17）日宣布，依法核發台塑六輕電廠八張機組運轉許可證。
星島日報財經︰按證終身年金受關注 保險公司研產品對撼
香港按揭證券公司早前推終身年金計畫，退休人士只需投入一筆過資金就可以「食長糧」，每月獲取年金收入。除了按證公司推出的年金計畫外，亦有保險公司提供類似年金的產品，回報相同，惟最大不同的是市民可選擇以月供方式參與年金計畫。美國萬通高級副總裁兼首席市務總監蕭莉玲表示，該公司的終身年金計畫都有「包底」，保證回報有3厘，最早可在55歲領取年金。
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