4/18重要財經新聞一覽

2017-04-18 09:37

自由時報財經︰轉炒中南部+豪宅墊高價 房價所得比「虛胖」創高

內政部營建署昨發布最新的「房價負擔能力指標統計（去年第三季）」，在房市低迷、房價下跌的氛圍中，全國「貸款負擔率」、「房價所得比」竟逆勢創下統計以來新高；六都中雙北市的「房價所得比」都較前一季止跌回升，另四都則都改寫新高。房產業者分析，因計算是採中位數住宅總價，當季雙北市豪宅買氣觸底回升，成交坪數大、屋齡較新，且房市資金有轉往中南部趨勢，才會出現「虛胖」創高情形。

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工商時報財經︰大陸首季GDP超優 但...陸股無感

受惠「三駕馬車」－投資、消費、出口回溫，中國大陸今年第1季國內生產總值（GDP）增速達6.9％，高於市場預期的6.8％，並創下2015年第3季以來新高，中國經濟築底回穩的跡象愈加明確。

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