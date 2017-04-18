日月光旗下環旭去年獲利創高 股利入帳約達8.8億元
2017-04-18 09:35
〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光（2311）集團旗下於上海A股掛牌的ODM/EMS廠環旭電子，去年稅後淨利達以人民幣8.05億元寫下歷史新高紀錄，昨股東會通過每10股配息人民幣1.18元（含稅），因日月光集團持股環旭約75.1%，將可望股利入帳達人民幣2億元、約新台幣達8.8億元。
環旭電子去年合併營收為人民幣239.83億元、年減12.02%，毛利率與營業利益率卻顯著提高，分別為10.71%、4.13%，高過前年的8.45%、3.02，帶動稅後淨利達人民幣8.05億元，年增5.84%，並創歷史新高，基本每股盈餘為人民幣0.37元，較前年的0.35元為佳。
環旭今年第一季季營收達人民幣64.6億元，年增達31.99%；總經理魏鎮炎表示，環旭推動智慧製造體系，在品質、交期、技術、應用等方面不斷精進，業務方面則在兼顧合理獲利與致力提升現有客戶訂單量，也積極尋找具潛力的合作夥伴，寄望今年持續擴大公司營運規模。
環旭是全球ODM/EMS廠商，專為品牌電子產品或模組提供產品設計、微小化、物料採購、生產製造、物流與維修服務，為日月光集團的子公司之一，2012年成為上海證券交易所A股上市公司，目前全球員工人數約為1.5萬人。
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