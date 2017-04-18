台股開盤上漲19.36點 報9735.76點
2017-04-18 09:01
台北股市今天開盤上漲19.36點，漲幅0.20％，報9735.76點，成交金額為10.81億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲19.36點，漲幅0.20％，報9735.76點，成交金額為10.81億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 八田斷頭案》謝長廷：八田是工程師 與政治無涉
- 銀行主任平交道捨身救人 不幸與老人雙雙喪命
- 岡山籃籗會今晚登場 二千餘攤位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Automated defense system mulled to help defend Itu Aba
- 5千加侖汙水洩漏！ 加州美麗海灘緊急關閉
- 先民開墾大里 青年舞出歷史
- 婦聯會與旗下組織 資產逾429億
- 北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 花博工程開工沒？ 副市長也不知道
- 賞吃閉門羹 中國狗仔下個目標是「她」
- 便當大王蓋悟元園區 傳統米食文化免費參觀
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 司改會議》通譯人才不足 設法改善法院環境
- 黃小琥開唱不超賣 柯P來也不讓
- 鹿港鎮立幼兒園招生 下月抽籤
- 絞吸船發威 新竹漁港清淤加倍
- 故事工廠迎10萬觀眾
- NBA》強忍悲痛 湯瑪斯續打第二戰
- 水價明年要漲了？台水露玄機
- 桐花祭將登場 擬串聯浪漫台三線
- 鋒面通過轉有雨 中南部高溫達33度
- 林志玲在搞「什麼鬼」！就連柴智屏忍不住發問了
- 影城老闆遭毆 獲判賠200萬
- 鄧九雲為了他 重感冒又背痛
- 小六生李長龍 打進青少羽球國手
- .健康充電站─衛教講座
- 拉琴紓壓 愛子公主擺脫厭食症長肉肉
- 世大運歌有洋蔥 2樂團義助腦麻兒
- 八田與一塑像斷頭案 犯案工具台東尋獲
- 緬甸媳愛學習 考取10張技術證照
- 王心凌憔悴獨遛狗 姚元浩「她」陪慶生療傷
- 焦點透視》艾多根變大總統 無人可制衡
- 一朗穿51號球衣 巨怪迷曾反彈
- 李毓芬甜誇柯震東 床戰張睿家喊賺到
- 八田銅像「無價之寶」 水利會要求償
- 278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議
- 柯：環狀線虧損誰付 新北：請提方案
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤上漲19.36點 報9735.76點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分