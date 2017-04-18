觸控筆電捲土重來！內嵌式觸控超過外掛式觸控

2017-04-18 07:51

〔記者陳梅英／台北報導〕依據IHS Markit發佈的Touch Panel Market Tracker（觸控面板市場追蹤報告）顯示，包括on-cell與in-cell TFT LCD在內的內嵌式觸控面板，在筆記型電腦觸控面板市場中的佔有率，預計將從2016年的33.5％，提升為2017年的50％以上，一舉凌駕外掛式觸控結構，此將帶動觸控筆電滲透率有機會上看15％，而友達、京東方與LG Display（樂金顯示）是主要功臣也是最大受惠者。

IHS Markit指出，筆記型電腦的需求緩慢衰退，各電腦品牌紛紛尋求具有吸引力的功能，以促進換機需求，價格實惠的觸控式螢幕便成為選項；而目前使用者似乎更能接受筆記型電腦配備觸控功能，尤其是Windows 10加強了更多觸控方面的使用者體驗；加上Dell（戴爾）與HP（惠普）等大廠採用也帶動內嵌式觸控解決方案市占率節節上升。

根據統計，因需求疲軟，筆記型電腦市場的觸控模組總出貨量，在2016年與前一年同期相比下降7％，為1830萬組。然而on-cell TFT LCD的出貨量，在2016年與前一年同期相比躍升3倍，達到480萬組，佔筆記型電腦面板總出貨量的26.3％。

IHS Markit估計on-cell TFT LCD在2017年的出貨量可達840萬組，佔40％以上，包括友達與京東方今年出貨量都將大幅增加，樂金顯示獨家的in-cell TFT LCD解決方案，佔有率也將從2016年的7％成長至12％。

IHS Markit認為，如果內嵌式觸控解決方案佔有50％以上的筆記型電腦市場，將會首度贏得原本由外掛式觸控結構長期領先的10吋到20吋的市場。這也有助於觸控式螢幕在筆記型電腦面板市場中的整體滲透率，從2016年的11％，到2020年達15％。