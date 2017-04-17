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萬豪國際CEO索瑞森：川普移民政策將傷害美國觀光業

2017-04-17  23:07

〔記者盧永山／台北報導〕全球最大飯店集團－－萬豪國際集團執行長索瑞森（Arne Sorenson）警告，美國總統川普的移民政策，正在傷害美國的觀光業，今年國際旅客都不願來美國旅遊。

索瑞森表示，今年夏天外國觀光客很可能不來美國，但也有跡象顯示，由於入境美國的限制充滿不確定性，很多企業和會議也選擇在其他國家舉辦活動。

索瑞森指出，儘管外國觀光客因為強勢美元而不願前往美國旅遊，川普政府對一些國家的旅客祭出旅遊禁令，也已傷害美國作為友善目的地的名聲。

美國最大線上旅遊預訂平台Expedia執行長柯斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）日前也說，由於到美國旅遊的興趣降低，美國飯店業者和航空公司正在削價競爭。

根據美國國家旅遊和觀光辦公室（NTTO）的資料，今年1月外國旅客購買旅遊和觀光相關產品和服務的金額，較去年同月下跌1%。

世界旅遊和觀光協會（WTTC）3月表示，有初步跡象顯示，觀光客的反美情緒日益高漲。WTTC先前預估，2016年旅遊和觀光部門對美國經濟的貢獻達1.5兆美元，或占GDP的8.1%。今年旅遊和觀光業對美國經濟的貢獻金額將成長2.3%，增幅較2016年萎縮0.5個百分點。

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  • 萬豪國際集團執行長索瑞森（Arne Sorenson）警告，美國總統川普的移民政策，正在傷害美國的觀光業，今年國際旅客都不願來美國旅遊。（彭博）

    萬豪國際集團執行長索瑞森（Arne Sorenson）警告，美國總統川普的移民政策，正在傷害美國的觀光業，今年國際旅客都不願來美國旅遊。（彭博）

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