威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎也摃龜
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月17日）開獎的第106000031期威力彩，頭獎摃龜；第106000091期今彩539頭獎也摃龜。
第106000031期威力彩中獎號碼為：第1區「02、11、23、24、34、35」，第2區「04」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得5157萬6161元；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共53注獲得，每注可得2萬元；伍獎共268注獲得，每注可得4000元；陸獎共1767注獲得，每注可得800元；柒獎共3107注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬7081注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬4766注獲得，每注可得100元；普獎共3萬7057注獲得，每注可得100元。
第106000031期38樂合彩中獎號碼為「02、11、23、24、34、35」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共140注中獎，每注可得5750元；二合共2499注中獎，每注可得750元。
第106000091期今彩539中獎號碼為「10、11、14、26、31」，頭獎摃龜；貳獎共190注獲得，每注可得2萬元；參獎共7496注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬8184注獲得，每注可獲得50元。
第106000091期39樂合彩中獎號碼為「10、11、14、26、31」，四合3注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6982注中獎，每注可得1125元。
第106000091期3星彩中獎號碼為「313」，正彩共64注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000091期4星彩中獎號碼為「1336」，正彩共13注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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