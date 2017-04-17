渣打：避險需求走強 日圓兌美元升破105仍不易

渣打國際商業銀行預期，日圓短線因避險需求走強，「現在買會比下周買便宜」，但兌美元要升破105仍不易。（路透）

2017-04-17 22:29

〔記者李靚慧／台北報導〕受到美國突襲敘利亞、朝鮮半島緊張情勢升高的影響，近期黃金、油價、日圓紛紛走揚，渣打國際商業銀行預期，黃金雖有避險行情，但今年每盎司頂多漲至1300美元、油價則預期每桶在60至65美元間，日圓短線因避險需求走強，「現在買會比下周買便宜」，但兌美元要升破105仍不易。

渣打國際商業銀行今日發布第二季投資展望，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀指出，近期地緣政治不平靜，但無礙基本面好轉，今年的投資策略，仍延續「股優於債」的方向。

投資人關注的外幣匯價，根據渣打銀行的預估，美元將呈現橫盤震盪走勢、歐元及英鎊因利空逐漸出盡，預期歐元下跌壓力減少，甚至有反彈空間，預估兌美元維持在1.05至1.1區間震盪格局；英鎊則在1.235可獲強力支撐。

日圓方面，去年12月日圓一度貶破118日圓兌1美元的價位，不過，近期因避險需求推升，日圓再度走強，傅敏儀分析，日圓短期因避險需求，可能測試108.6圓兌1美元支撐，但要突破105應該也不容易，但短期內日圓仍然強勢，因此，近期若要去日本旅遊，建議提前買日圓可能會比下周買便宜。

商品價格方面，由於地緣政治不穩、產油國供需調整等因素，渣打銀預估第2季原油價格將進一步上漲，每桶估計在60至65美元間；至於同樣有避險需求的黃金，每盎司漲至1300美元，將會面臨壓力。