蘋果共同創辦人沃茲尼亞克：蘋果可活到2075年
2017-04-17 21:38
〔記者盧永山／台北報導〕1976年與賈伯斯（Steve Jobs）共同創辦蘋果公司的沃茲尼亞克（Steve Wozniak）受訪表示，蘋果、Google和臉書都能活到2075年，且這些公司的規模將更加龐大，並支配全世界。
沃茲尼亞克日前接受「今日美國報」訪問指出：「就像IBM一樣，蘋果還會存在很長的時間，看看蘋果持有的現金（截至上個會計年度為止，蘋果擁有現金2461億美元），它可以投資任何領域。如果說蘋果活不到2075年，那簡直太可笑了；同樣的，Google和臉書也是如此。」
為期3天的矽谷動漫展（SVCC）4月21日將在加州聖荷西揭幕，這項動漫展由沃玆尼亞克協辦，首屆會展於去年3月舉辦。今年會展的主題是「人類的未來：2075年我們將會怎樣？」預計將吸引7.5萬人至10萬人參觀。
沃茲尼亞克對預測未來並不陌生。1982年他曾預言，攜帶式筆記型電腦將會出現。
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