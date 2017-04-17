威力彩、今彩539開獎囉！
2017-04-17 20:58
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月17日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：02、11、23、24、34、35。第二區：04。
38樂合彩：02、11、23、24、34、35。
今彩539：10、11、14、26、31。
39樂合彩：10、11、14、26、31。
3星彩：313。
4星彩：1336
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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