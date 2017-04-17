國有地綠能活化首例 盜採地將成太陽能發電區

2017-04-17 20:02

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部國產署副署長邊子樹表示，響應政府推動綠能發電政策，將與屏東縣政府簽約，合作在高、屏交界處打造太陽能發電專區，活化土地面積合計高達37公頃。當地過去遭盜採砂石，曾處處大坑，如今回填改當綠能發電基地，別有意義，也成史上國有地綠能活化首例。

中央與地方合作活化國有地不稀奇，但合作推動綠能發電則為首次。邊子樹表示，1988年因省府移交，國產署在高樹鄉取得多處不相鄰國有地，零落分布於荖濃溪一側；取得時就發現土地遭盜採砂石，但找不到兇手，總計有35個深度10~28公尺大坑洞，只能靠國產署扛下來，編預算回填。

國產署先前計畫，得花6年編列14億元預算，才能回填35個大坑。邊子樹指出，還好經濟部水利署第七河川局出手相助，將八八風災荖濃溪清淤疏濬的土石，就近分給國產署回填坑洞，回填計畫才得以在去年中提前完工，花費降至2.2億元。

他表示，回填後，曾詢問林務局等機關是否有活化需求，最終屏東縣「綠能專案推動辦公室」表態有意攜手活化，打造為太陽能發電專區；全案已完成簽約，後續將由屏東縣訪商、辦理招商標租，預計2年內完成。得標業者須繳交營運權利金（視發電量躉購電價總額一定比例計收）及年租金，簽約期間10年，可延長2次，合計最長30年。

國產署預估，粗估可吸引民間投資金額13.2億元，創造41.1億元產值，並提供220個就業機會。太陽能發電設施裝設完後，預計每年可發電2800萬度，提供8000戶家庭用電，減少二氧化碳排放量1.5萬公噸。權利金部分，預計30年可收到1.38億元，由國產署及屏東縣府對分。