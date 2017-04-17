國發會：與高通等企業合作 不會忽略國內業者

2017-04-17 20:12

〔記者王孟倫／台北報導〕前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸今天質疑，國發會找美商高通合作「亞洲．矽谷」之計畫；但國發會在晚間發布新聞稿說明，政府與高通等國際企業討論研發合作項目時，一定會將國內業者技術之互補性及競爭關係，共同納入考量，絕對不會忽略。

國發會表示，「亞洲．矽谷計畫」積極推動與微軟、高通、思科等之合作，促其在台灣成立研發創新中心，並協助我國創新產業發展。

以高通為例，經濟部與高通已於去年11月合作，將在台灣建立4G+/5G行動網路技術與物聯網產業鏈，設立新的測試實驗室與技術團隊，支援網通公司之研發，並扶植我國新創公司成長。

「與國際企業合作的同時，政府並未忽略國內業者之發展！」國發會官員強調，以「亞洲•矽谷物聯網大聯盟」為例，重要成員包括：聯發科、宏碁及華碩等業者。

而該項計畫的關鍵，在於國內外企業的參與與支持，因此，期待未來有更多企業能共襄盛舉，與政府合作開創下世代產業發展的機會。