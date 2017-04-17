三星Samsung Galaxy S8、S8+預購秒殺

2017-04-17 17:43

〔記者王憶紅／台北報導〕三星Samsung Galaxy S8、S8+在台開賣，1.5小時預購20000台結束。

台灣三星表示，相較N7，Galaxy S8、S8+預購速度快16倍，其中，以Galaxy S8+最獲台灣消費者青睞，約佔65%。在顏色方面，則以特別色「薰紫灰」勝出，約佔70%。