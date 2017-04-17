華航與達美簽訂深化合作協議

2017-04-17 19:22

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空（2610）宣布與達美航空簽訂深化合作協議，持續擴大飛航版圖，攜手經營台美市場創造雙贏。華航表示，未來雙方共用班號高達34個合作往來航段。

華航表示，與達美航空同為天合聯盟 （Sky Team） 成員，此一重要里程碑不僅使聯盟效益最大化，透過布建綿密航網，將帶給雙方旅客更便捷的優質服務。

達美航空是華航在北美的重要合作夥伴，雙方自2001年12月起展開共用班號合作，至今已超過15年。2011年華航加入天合聯盟後，藉由延伸航段與聯盟合作，提供更多美洲航點服務。

華航與達美航空共用班號合作，共延伸飛航美州內陸22個航段，加上華航提供達美航空12條亞洲-美洲與亞洲間航線進行共用班號，總計雙方共用班號高達34個合作往來航段。

藉由雙方合作，大幅增加華航美洲產品線的廣度及競爭力，旅客可以搭乘華航班機飛往洛杉磯或紐約等地，再搭乘延伸航段前往美國內陸。來台旅客也可搭乘達美共用班號班機飛往台灣後延伸至亞洲各地，選擇更加多元。