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光隆越南火災損失7.04億元 可獲全額理賠

2017-04-17  16:59

〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨大廠光隆（8916）公告，三月底越南湄公廠火災，無人員傷亡，僅羽絨廠及家紡廠兩廠區財物上損毀，可獲保險公司全額理賠；成衣廠區未受波及，全線正常。

光隆指出依現場財物諸如建物、生產設備與庫存等損毀狀況，及第三方公證單位勘驗，秉持保守穩健原則下，以現有帳面價值初步估計最大可能的損失總額約有美金2319萬元，折合台幣約7.04億元。損毀之財物，均已有投保（保單總額美金2441萬元，換算新台幣約7.40億元），將待保險公司鑑定調查後，依保險合約申請理賠。

至於起火原因，當地公安單位尚在調查中。光隆也成立專案小組進行肇事原因調查、檢討及現場善後外，同時調派本公司其他產區支援，預估對未來營運不會有連鎖效應的影響。

光隆積極展開受損產線重建。家紡產線預計在今年4月底即可在其他廠區完成復原投產，羽絨產線則在現場整理後，估計最快1年內可完成重建量產。

光隆對原廠重建規劃，將以「低量體、安全棟距、倉儲與產線分離」提升安全等級進行設計。

光隆將積極與保險公司洽商，縮短理賠核定時間，目標以今年底前收回全部或部份理賠款，以降低災損對今年獲利的影響程度。

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  • 光隆董座詹賀博。（資料照，記者陳柔蓁攝）

    光隆董座詹賀博。（資料照，記者陳柔蓁攝）

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