光隆越南火災損失7.04億元 可獲全額理賠
2017-04-17 16:59
〔記者陳柔蓁／台北報導〕羽絨大廠光隆（8916）公告，三月底越南湄公廠火災，無人員傷亡，僅羽絨廠及家紡廠兩廠區財物上損毀，可獲保險公司全額理賠；成衣廠區未受波及，全線正常。
光隆指出依現場財物諸如建物、生產設備與庫存等損毀狀況，及第三方公證單位勘驗，秉持保守穩健原則下，以現有帳面價值初步估計最大可能的損失總額約有美金2319萬元，折合台幣約7.04億元。損毀之財物，均已有投保（保單總額美金2441萬元，換算新台幣約7.40億元），將待保險公司鑑定調查後，依保險合約申請理賠。
至於起火原因，當地公安單位尚在調查中。光隆也成立專案小組進行肇事原因調查、檢討及現場善後外，同時調派本公司其他產區支援，預估對未來營運不會有連鎖效應的影響。
光隆積極展開受損產線重建。家紡產線預計在今年4月底即可在其他廠區完成復原投產，羽絨產線則在現場整理後，估計最快1年內可完成重建量產。
光隆對原廠重建規劃，將以「低量體、安全棟距、倉儲與產線分離」提升安全等級進行設計。
光隆將積極與保險公司洽商，縮短理賠核定時間，目標以今年底前收回全部或部份理賠款，以降低災損對今年獲利的影響程度。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 八田「斬首者」抓到了！統派成員認砍頭
- 避免暴力逐客 聯航將禁止員工占乘客座位
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 〈體檢家庭風險〉孩子得罪不起？
- 金曲歌王現身地檢署 出庭原因他回應了...
- 郭俊佑轉教練 武神回敬招牌動作
- 女星活在自己小世界 坦言霸凌常有
- 佼佼不要看！ 孟耿如一夜情激吻這位男星
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 自由談》誰砍八田的頭？小孬孬!
- 中市議會定期會 破紀錄排36個專案報告
- 「鯽仔魚欲娶某」兒童劇改編兒童畫
- 白百何出軌門延燒 A-Lin被關切婚姻這樣說...
- 李明哲被抓原因？國安局：中共非為「業績」壓力抓人
- 改革卻不打破封閉協會 被酸到底是哪個林德福？
- 擺脫黨校 政大要改校歌
- 少男劈3女 遭圍毆教訓
- Red Velvet被台粉弄哭 甜喊Long Stay台灣
- 女警好功夫！一招「黃鶯別翅」逮到通緝犯
- 南方反思》天龍、地鼠 ＆ 魯蛇
- 基隆港西高架通車 下橋速限30KM
- 〈異同OPEN講〉透過「同婚」 省思婚姻亂象
- 橋上臨停撿東西 害騎士摔倒判賠493萬
- 〈跟同事吵架了？！〉化干戈為玉帛 與同事創佳績
- 北港媽祖首日遶境 安奉延11小時
- 桂綸鎂寫情書給男友 在信紙上噴上XX
- MLB》隊友不挺、球迷狂噓 唯有隊長支持羅賓森
- 弱勢母女住破屋 多個工會助修繕
- NBA》狠！亞當斯為幫魏少開路撂倒火箭後衛（影音）
- （圖輯／影音）桂綸鎂用筆傳情 找尋心靈出口
- 夜市小球王 笑捧第2冠
- 今日MLB戰績
- 桃市公幼、非營利增加1200名額 5月起開放申請
- 德國豪門品牌 當家中型旅行車-2
- 朴炯植《大力女》假戲真做？ 朴寶英曝吻戲內幕
- 23歲C咖女星爽搭頭等艙 遭疑被包養
- 劉伊心嫁CEO 發揮即戰力拍婚紗
- 戴資穎 超級賽5連冠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：光隆越南火災損失7.04億元 可獲全額理賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分