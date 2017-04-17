新台幣小升5分 以30.35元作收

2017-04-17 16:29

［記者吳佳蓉／台北報導］隨韓元等亞幣走升，今日新台幣呈現偏升格局，暫收30.35元兌1美元，升值5分；台北外匯經紀公司交易量4.75億美元。

外匯交易員表示，今日歐洲市場休市，匯市交易清淡，新台幣主要隨韓元等亞幣走揚，以及出口商小幅拋匯而呈現偏升。

新台幣今以30.36元兌1美元開出，最高30.29元，最低30.37元，最終收在30.35元，小升5分。