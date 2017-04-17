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宜特 第一季每股盈餘約0.55元

2017-04-17  15:59

〔記者洪友芳／新竹報導〕電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）今日公佈第一季自結財報，歸屬母公司稅後純益約0.33億，季增61.78%、年減58.67%，每股盈餘約0.55元。

宜特第一季合併營收約6億元，季增2.57%、年增7.91%；營業毛利1.68億元，季增8.33%、年減10.57%，毛利率為27.96%；歸屬母公司稅後純益約0.33億元，季增61.78%、年減58.67%； 每股盈餘約0.55元，季增48.65%、年減少65.84%。

宜特說明，第一季前二月，由於農曆年工作天數減少，使得去年兩岸的擴產效益，尚未顯現，營收成長的幅度尚未追上擴產所墊高的成本與費用，因而影響毛利與淨利表現。

宜特三月開始浮現擴產效益，因年後半導體客戶開案量大增，促使檢測分析需求快速增溫，帶動宜特三月單月營收創單季歷史新高，營收成長已超越擴產所墊高的成本與費用，毛利率與淨利在三月回到正常水準，也實質挹注獲利。

受惠新一代智慧型手機、物聯網、汽車電子等產品在可靠度驗證、材料分析、故障分析與訊號測試的驗證需求強勁，展望未來，宜特有信心延續三月表現，擴產效益將逐步彰顯，並在營收與實質獲利上逐季發酵。

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