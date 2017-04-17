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內憂外患 台股回防9700點

2017-04-17  15:15

〔記者王憶紅／台北報導〕台股週一受到國際市場變動牽制，市場觀望氣氛濃厚，加權指數開高走低，盤中一度失守9700點整數關卡，也跌落季線之下，所幸，部分資金逢低進場，推升指數跌勢收斂，終場小跌16.53點，以9716.40點作收。成交量因買盤退場觀望，只有775億元，為3月中以來單日新低量。

北韓、中東等地緣政治風險飆升，成為全球股市投資人下車的藉口。以美股為首，上週五全面翻黑，歐洲各主要國家也都下跌作收，恐慌情緒延續到亞洲市場。亞股週一開盤，除韓股之外，日本、中國、台灣與東南亞各地股市，震盪走低。

觀察台股盤中各類股表現，大型權值股普遍走弱，上週召開法說會的龍頭大廠台積電、大立光等，股價收低，不過，鴻海、塑化等逆勢走勢，呈現抗跌之姿。中小型股走勢同樣分歧，紡織、生醫保健、鋼鐵、光電等族群偏弱，機電、IC設計和設備、工業電腦、網通等族群股價活蹦亂跳。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，台股近期面臨國際政治局勢動盪，以及上市櫃公司財報公布等不確定因素的交互影響，加上累計今年來股價漲多，出現獲利回吐的壓力。不過，從中長期的角度評估，景氣回溫訊號明確，本週四將公布的3月外銷訂單可望繳出連8紅的成績，且動能將延續到下半年，建議投資人逢回可加碼布局。

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  • 台股週一受到國際市場變動牽制，市場觀望氣氛濃厚，終場小跌16.53點，以9716.40點作收。（圖擷取自雅虎股市）

    台股週一受到國際市場變動牽制，市場觀望氣氛濃厚，終場小跌16.53點，以9716.40點作收。（圖擷取自雅虎股市）

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