| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
倫敦夜店遭攻擊？ 12人遭毒物灼傷、數百人疏散 健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 財經

三大法人賣超8億 外資買超0.5億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計賣超新台幣8.9億元。（資料照，記者劉信德攝）

2017-04-17  15:04

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計賣超新台幣8.9億元。

外資今天買超0.59億元，投信賣超3.62億元，自營商賣超5.87億元。三大法人合計賣超8.9億元。

台股今天跌16.53點，收在9716.40點，成交值新台幣775.99億元。

106年04月17日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 973,973,860 1,041,338,530 -67,364,670
自營商（避險） 3,404,575,060 3,924,549,142 -519,974,082
投信 805,396,020 1,167,435,852 -362,039,832
外資及陸資 12,270,593,701 12,211,181,521 59,412,180
合計 17,454,538,641 18,344,505,045 -889,966,404

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：三大法人賣超8億 外資買超0.5億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.