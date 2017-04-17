強化機器視覺技術 奇景投資以色列Emza

2017-04-17 14:09

〔記者卓怡君／台北報導〕奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今天宣布，以現金增資方式投資專精機器視覺演算法的以色列公司Emza Visual Sense Ltd. （Emza），取得該公司45.1%股權，同時取得一選擇權，有權於未來一年期間選擇收購該公司其餘54.9%股權，及該公司所有流通在外之股票選擇權。

假如奇景選擇行使此一年期選擇權以收購Emza其餘股權，及所有流通在外之股票選擇權，收購價款係以現金支付一原始價款，外加依照Emza績效目標達成率所計算之或有價金，投資條件不在此做揭露。

Emza致力於發展使用專屬機器視覺演算法，探索如何用最低的解晰度、幀率、運算能力、功耗及成本來製造設備，Emza獨特的演算法及技術架構，模仿人類如何自然用視覺進行判斷，用於自動解讀周遭視覺世界，能夠在大幅改進功耗的同時，提供全時（Always-On）視覺感測能力。

奇景光電執行長吳炳昌表示，藉由跟Emza的深度合作，奇景將全時偵測感測器（Always-on-Sensor，AoS）從單純的影像擷取元件，轉變成提供給客戶更高價值的資訊分析裝置，以便應用在電視、智慧型手機、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、IoT物聯網與人工智慧裝置上。

Emza執行長Yoram Zylberberg表示，EMZA與奇景有共同對次毫瓦級全時偵測感測器的產品願景，藉由奇景獨特的超低功耗CIS技術，雙方在IC設計與演算法的緊密結合，達成突破性超低功耗的先進計算機視覺技術，與奇景的合作關係亦提供EMZA有效率達成、商品化突破性技術的機會。