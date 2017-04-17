台股收盤下跌16.53點 報9716.40點
2017-04-17 13:37
台北股市今天收盤下跌16.53點，跌幅0.17％，報9716.40點，成交金額為775.99億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤下跌16.53點，跌幅0.17％，報9716.40點，成交金額為775.99億元。
櫃買指數今天收盤下跌0.13點，報129.99點，成交金額為259.06億元。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
- 9月底全到期 TRF走入歷史
- 反擊惡意空方謠言 伍豐決定向主管機關反映調查
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- ＜品牌故事＞想要做醫療品牌 台灣只能打群架
- 煉鋼大賽世界冠軍 李佳峻談打敗鋼鐵大國選手奪冠過程…
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 今日MLB戰績
- 台灣轉型成「中立國」？ 學者：非常困難
- 癌末老翁久病厭世 服藥後跳橋自殺
- 駁張景森臉書 新北市府批：父子騎驢
- 夜店被丟手榴彈 爆炸造成1死30多人傷
- 中廣案趙少康質疑不公 NCC回應...
- 教部駐港官員：台灣民主自由 吸引港澳生
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 嚇！高速公路一團火球 黑煙直竄天際
- 15歲少女臨終前聽偶像親口唱最愛的歌 數秒後含笑而逝
- 本週汽柴油漲0.4元
- 婦爆「起床氣」砸護士 嗆：有錢有閒沒有關係
- 紙風車高雄戶外公演 中油董事長到場「陪看」
- 南方反思》天龍、地鼠 ＆ 魯蛇
- 自由開講》「空氣污染防治策略」只有這樣？！
- 傳承戲曲藝術 魏海敏前進校園
- 綠轟林姿妙 宜蘭治安座談當拉票場
- 北港媽祖首日遶境 安奉延11小時
- 新聞檔案》鋼鏾火箭彈 反登陸利器
- 執政將滿週年 蔡政府盤點政績
- 《中日對照讀新聞》別府「湯～園地」に寄付3千万円 温泉射的列車も今夏実現へ－別府「湯樂園」募得3000萬圓溫泉打靶列車今夏也將登場
- 土國修憲公投51.5％過關 艾多根倡議恢復死刑
- 您玩的夾娃娃機合法嗎？ 型號、地點差很大
- 〈生活停看聽〉投資自己 掌握健康
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 凡人不懂的時尚品味！蕾哈娜包成這樣參加科切拉音樂節
- 自由開講》八仙洞拆廟爭議，究竟是誰在模糊焦點？
- MLB》上原浩治連20局無失分中斷 小熊連三場遭逆轉
- 醫病》路跑昏倒康復出院 家屬感謝跑友及救護員
- MLB》賈西亞關鍵兩分砲 白襪10局力克雙城 （影音）
- 「藍媒音樂網」被滅了... 蔡正元怒嗆：廢NCC！
- 企業研發長親授課 高大「學用合一」玩真的
- 志忠抓志忠 3天抓2個
- 麻梨子喜當台灣媳婦 向麻衣請教育兒經
- 周定緯每年祝生日快樂 楊宗緯卻突換號碼
- NBA》老八傳奇？ 公牛險勝東部頭號種子塞爾提克開紅盤
- 中廣遭撤2頻道 趙少康諷NCC效率高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股收盤下跌16.53點 報9716.40點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分