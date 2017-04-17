國民經濟信心續揚 逾6成民眾認為目前非買賣房時機
國泰金控今日發布2017年4月份國民經濟信心調查結果，雖顯示民眾整體經濟信心已明顯轉趨樂觀，但仍有逾6成的受訪者，認為此時並非買房或賣房的好時機。（資料照，記者徐義平攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕國泰金控今日發布2017年4月份國民經濟信心調查結果，雖顯示民眾整體經濟信心已明顯轉趨樂觀，但仍有逾6成的受訪者，認為此時並非買房或賣房的好時機，甚至有超過3成（34.1%）的民眾認為，房價下跌至合理範圍才能提高買房意願。
國泰金控指出，根據最新的國民經濟信心調查結果，本月民眾的「景氣樂觀現況指數」及「景氣展望樂觀指數」，均連續3個月大幅攀高，分別來到-6.2及-8.2的水準，是2015年7月以來新高。
在就業市場部分，民眾對就業現況與展望的樂觀程度也連續3個月上揚，民眾大額消費意願持續改善且耐久財消費意願明顯攀升，顯示民眾整體經濟信心已明顯轉趨樂觀，進一步強化台灣2017年經濟成長率突破2%的可能性。
在股市樂觀指及風險偏好指數方面，由於台股日前創下23個月新高，本月民眾股市樂觀指數小揚至-11.9，風險偏好指數持續攀高至-6.1，兩者均為2015年下半以來新高，顯示民眾對於未來半年的股市仍具信心。
不過，根據調查同時詢問受訪者對不動產市場的看法，31%的民眾表示目前無買房需求、27.9%民眾表示實質需求是提高買房意願的主要動機，大多數民眾（34.1%）則認為，房價下跌至合理範圍才是提高買房意願的主要誘因。
該調查在詢問受訪者「目前是否為買房（賣房）時機」時，有71.2%認為「不是」買房時機，僅有17.8%回答「是」；至於詢問目前是否為「賣房」時機？則有62.0%認為「不是」，24.6%認為「是」。
此次調查是在2017年4月01至07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14,960份有效填答問卷。
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