氣溫、用電一路飆 尖峰用電估創今年第2高

2017-04-17 11:16

［記者林筑涵／台北報導］根據中央氣象局資訊，上午10點全台各地陸續出現30度高溫，進入「烤蕃薯」狀態，造成用電量隨之飆升。台電表示，截至上午11點，用電量已超過2900萬瓩，中午12點更將最高用電上修至3030萬瓩再度暴表，將成為今年第二次跨過3千大關。

據台電網站顯示，今日供電能力達3190萬瓩，備轉容量率原預估值為6.35％；不過，隨著溫度飆升，台電於稍早12點時將最高用電上修至3030萬瓩，備轉容量率也降為5.30%，亮出供電警戒的「橘燈」燈號。

對此，台電副調度監鄭有財說明，由於昨日預估今日用電概況時已上調用電尖峰至3千萬瓩，因此通知大林電廠三號機準備啟動並於今日早上9點併聯供電，約可提供11萬瓩供電量。鄭有財表示，今日用電狀況與上週一創下今年最高用電時相似，除已調度大林電廠三、四號機投入供電，共可挹注31萬瓩外，也啟動需量競價，希望透過買回用戶多餘電力維持供電穩定。

上週一4月10日氣溫、用電雙雙爆表，當日用電尖峰出現在下午3點50分，用電量約3024萬瓩是今年首度飆破三千萬瓩，更創下今年用電紀錄。（更新時間：12:22分）