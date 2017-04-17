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隆中重量級手遊20日上市 挹注第二季營收

2017-04-17  11:08

〔記者張慧雯／台北報導〕隆中網絡（6542）旗下Game Dreamer平台宣布，極致魔幻年度匠心之作《權力與榮耀》手機遊戲，預計在4月20日於台港的iOS、Android雙平台同步激戰，營運團隊為了讓玩家能有充裕的時間準備就緒，特地提前在4月19日可率先下載遊戲；《權力與榮耀》經過近2週的限定事前登入活動，截至目前為止已突破15.2萬人次，比營運團隊預期佳。

隆中網絡（6542）累計1～3月合併營收為8.3億元，去年同期為7.8億元，較去年同期成長6.37%，創下歷年同期新高。由於《權力與榮耀》此款遊戲受到台港玩家高度矚目，營運團隊近期將讓《權力與榮耀》在台、港同步上市，為隆中網絡第2季營運再增添動能。

《權力與榮耀》手機遊戲主要特色在於擁有宏偉大世界的版圖，玩家可參與即時跨服六國混戰，國王指揮攻城掠地，激戰時重炮遠程對轟，完美呈現萬人的PVP震撼戰爭場面。遊戲畫面360°完美呈現高清自由旋轉的視角，遊戲獨創語音直播系統，像是網絡紅人、主播可直接入駐直播間，與玩家們共同組隊搶殺BOSS，指揮組隊闖副本。

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  • 隆中總經理熊家麒表示，今年仍會盡量多推一些遊戲，以期更能掌握市場脈動。（記者張慧雯攝）

    隆中總經理熊家麒表示，今年仍會盡量多推一些遊戲，以期更能掌握市場脈動。（記者張慧雯攝）

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