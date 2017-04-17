市場派動作頻頻 大同股價重挫直逼跌停
2017-04-17 10:33
市場派動作頻頻，大同股價重挫直逼跌停。（記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台北報導〕大同 （2371） 市場派動作頻頻，除了爭取提名5董、2獨董列董事改選名單未果的新大同投顧，上週再度向台灣高等法院提起抗告外；今日又有市場派以「大同小股民」為名，在平面媒體刊登廣告狠批林家，大同今日股價重挫，跌幅已破9個百分點，早盤最低跌至10.35元，直逼跌停價10.3元。
週六（14）大同公告，收到臺灣高等法院通知，新大同投資顧問、鄭佳佳對「臺北地方法院106年度全字第152號裁定」提起抗告，經大同公司確認，是新大同公司、鄭佳佳對先前遭臺北地方法院裁定駁回的暫時狀態假處分暨緊急處置案，再度提出抗告及聲請，該案將於18日開庭審理，大同公司公告表示，已委任律師依法提出答辯。
至於另一個市場派欣同公司，提名的2董事、1獨立董事已暫時列入董事改選名單中，但大同公司也在上週提出抗告。欣同公司上週正式出面，痛陳大同經營不善，也多次抗議大同公司技術性刁難、不給予需求的股東會紀念品。
今日更有以「大同公司小股民」具名的市場派，在平面媒體刊登大幅廣告，抨擊大同林家經營華映大虧、讓台灣股民慘賠，卻讓中國大媽賺翻。
大同將在5月11日舉行股東常會進行董事改選，但股價在2月10日盤中一度衝破20元後，股價就一路走跌，今日早盤雖小漲開出，但隨即重挫，跌幅甚至一度突破9個百分點，達10.3元的近3個月新低。
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