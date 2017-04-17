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南科電壓降後 台積電、聯電小跌震盪

2017-04-17  10:11

〔記者洪友芳／新竹報導〕台南科學園區上週發生電壓下降事件，晶圓代工雙雄台積電 （2330） 、聯電（2303）生產中的晶圓也受到影響，致使今天早盤股價皆開平走跌。

台南科學園區上週六一大早發生壓降意外，影響廠區的台積電、聯電等廠商生產，但因廠內都有不斷電系統，很快化解瞬間跳電的問題，台積電、聯電表示，南科廠區生產確實受到一些影響，但影響程度有限，還在公司可控制範圍內，整體出貨無礙。

台積電今以189元平盤開出，早盤小跌震盪，最低188元；聯電開盤為12元持平價，最低11.95元。

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  • 台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

    台積電。（資料照，記者洪友芳攝）

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