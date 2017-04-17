輪圈大廠巧新斥資逾85億元設廠 搶保時捷和雙B訂單
2017-04-17 10:01
汽車頂級鍛造輪圈大廠巧新（1563）斥資逾85億元在屏東及德國興建新廠，巧新總經理石呈澤表示，屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能將可提高1倍，將帶動業績明顯成長。（記者楊雅民攝）
〔記者楊雅民／台北報導〕汽車頂級鍛造輪圈大廠巧新（1563）斥資逾85億元在屏東及德國興建新廠，屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能將可提高1倍，將帶動業績明顯成長。
巧新目前是全球前二大汽車頂級鍛造輪圈供應商，包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）、保時捷（PORSCHE）、法拉利（FERRARI）、寶馬（BMW）、賓士（BENZ）、凌志（LEXUS）等高級車廠皆是它的客戶。
巧新總經理石呈澤表示，巧新雲林斗六廠目前輪圈年產能約80萬個，去年出貨量為77萬個輪圈多萬顆，產能已近滿載。
該公司兩年內將斥資80億元在屏東興建新廠，新廠年產能規劃為70萬顆，預計明年第2季完工投產，屆時斗六舊廠也將改造，新舊廠合計年產能可達150~160萬個。
德國廠將投資1760萬歐元興建塗裝廠，依照德國車廠需求，將半成品運送至德國再進行塗裝，滿足市場彈性的需求，可望於今年中完工，並通過客戶認證投產。
巧新今年並推出自有品牌SAR鍛造輪圈品牌，首批產品即鎖定台灣最熱門的保時捷911
和Cayenne車款推出限量100組的鍛造鎂合金及500組鋁合金輪圈，宣告由OEM市場跨入AM市場，將鎖定亞洲頂級輪圈市場。
巧新去年營收77.36億元，年增13.43%，改寫歷史新高紀錄，去年上半年稅後淨利為9.4億元，年增125%，EPS4.73元，預期明年屏東新廠啟動後，業績及ASP產品平均單價將往上攀升。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 舒淇慶生蛋糕讓人少女情懷爆發 真實年紀驚呆網友
- 腕隧道症候群治不好 元凶竟是甲狀腺
- 改造二林農會不戀棧 蔡詩傑︰我將再起
- 涉及13項刑事犯罪 朴槿惠今天將被起訴
- 星期專訪》NCC主委詹婷怡︰無線電視台做不好 擬收回
- MLB》轉戰馬林魚後首次 一朗明返水手
- 軍方促太平島配備新武器 海巡署：納整體評估
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 台港中青年領袖對談》「李明哲案 小英政府應給個交代」
- 世大運維安 將出動中科院無人機
- 漫畫插畫家 進駐東區第四市場
- 自由廣場》國軍反毒 清泉崗案為指標
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 林宥嘉好大膽 當老婆面前向她討抱
- 深喉嚨也受不了 日本AV「步姊」新片1吞8快吐了
- 「男人怕ＸＸ都是愛老婆」 武打巨星公開馭妻術
- 吉爾吉斯美女社工 驚豔彰化家扶中心
- （影音）林宥嘉慶功 最怕被蔡依林當「變態」
- 警酒駕肇逃 還找朋友頂罪
- NBA》老八傳奇？ 公牛險勝東部頭號種子塞爾提克開紅盤
- 蔗總神調度 獅大逆轉止敗
- 漏電燒死2人 台船勒令停工
- Uber重返台灣 交通部：會注意收費模式有無違法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Woman’s effort to dodge fare could cost NT$130,000
- 夜市小球王 笑捧第2冠
- 巴克禮公園見螢舞 父子拿網捕
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 〈體檢家庭風險〉孩子得罪不起？
- 美韓軍演戰車墜橋 坦克指揮官死亡
- 徐耀昌嫁女歸寧宴 百萬禮金捐弱勢
- 誰賄選綁樁？詹啟賢：看誰反應最激烈
- 部落開墾有功 原民占國土緩刑
- 〈愛瘋迷〉無端幻戀 一場空
- 逛街血拼？ 白沙屯媽祖大賣場遶境
- 弱勢母女住破屋 多個工會助修繕
- 六輕生煤、石油焦展延申請 雲縣府核准
- LPGA》連52洞無柏忌 克兒逆轉封后
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：輪圈大廠巧新斥資逾85億元設廠 搶保時捷和雙B訂單
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分