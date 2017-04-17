輪圈大廠巧新斥資逾85億元設廠 搶保時捷和雙B訂單

汽車頂級鍛造輪圈大廠巧新（1563）斥資逾85億元在屏東及德國興建新廠，巧新總經理石呈澤表示，屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能將可提高1倍，將帶動業績明顯成長。（記者楊雅民攝）

2017-04-17 10:01

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車頂級鍛造輪圈大廠巧新（1563）斥資逾85億元在屏東及德國興建新廠，屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能將可提高1倍，將帶動業績明顯成長。

巧新目前是全球前二大汽車頂級鍛造輪圈供應商，包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）、保時捷（PORSCHE）、法拉利（FERRARI）、寶馬（BMW）、賓士（BENZ）、凌志（LEXUS）等高級車廠皆是它的客戶。

巧新總經理石呈澤表示，巧新雲林斗六廠目前輪圈年產能約80萬個，去年出貨量為77萬個輪圈多萬顆，產能已近滿載。

該公司兩年內將斥資80億元在屏東興建新廠，新廠年產能規劃為70萬顆，預計明年第2季完工投產，屆時斗六舊廠也將改造，新舊廠合計年產能可達150~160萬個。

德國廠將投資1760萬歐元興建塗裝廠，依照德國車廠需求，將半成品運送至德國再進行塗裝，滿足市場彈性的需求，可望於今年中完工，並通過客戶認證投產。

巧新今年並推出自有品牌SAR鍛造輪圈品牌，首批產品即鎖定台灣最熱門的保時捷911

和Cayenne車款推出限量100組的鍛造鎂合金及500組鋁合金輪圈，宣告由OEM市場跨入AM市場，將鎖定亞洲頂級輪圈市場。

巧新去年營收77.36億元，年增13.43%，改寫歷史新高紀錄，去年上半年稅後淨利為9.4億元，年增125%，EPS4.73元，預期明年屏東新廠啟動後，業績及ASP產品平均單價將往上攀升。