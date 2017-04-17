4/17重要財經新聞一覽

2017-04-17 09:11

自由時報財經︰9月底全到期 TRF走入歷史

讓投資人慘賠、金融圈聞之色變的ＴＲＦ衍生性金融商品，即將走入歷史！金管會官員透露，ＴＲＦ從去年上半年幾乎已無新增契約，加上所有契約將在今年九月到期，這項商品在國內金融界將成絕響。

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蘋果日報財經︰朝鮮緊張 台股防4大黑天鵝

北韓昨日試射飛彈，朝鮮半島情勢持續緊張，近日來國際間政治不穩定因素持續衝擊台股，除此之外，專家分析後續還有匯損、繳稅旺季、美國聯準會可能升息等變數，將左右台股走勢，建議短線先保守操作，並逢回布局財報與展望俱佳的族群。

工商時報財經︰鴻海助攻 夏普重返PC

鴻海擦亮夏普百年老店品牌再現奇招，繼帶著夏普電視機成功在大陸打響第一砲後，外傳鴻海下一步助攻產品，可能就是夏普的個人電腦。昨（16）日日媒引述夏普社長戴正吳（左圖，本報資料照片）的說法，表示正考量與鴻海協同合作，重新推出夏普品牌個人電腦（PC）和其他產品，看來百年老店的鎮店之寶有機會再添一款。

中國時報財經︰兩岸瘋眾籌 科技巨頭也搶進

兩岸瘋眾籌（群眾募資），京東、蘇寧、淘寶眾籌皆風風火火進行，鴻海亦攜手淘寶，要當眾籌平台後的產製工廠，強調可以幫這些科技點子進行開模生產，有了科技大廠加持的眾籌平台，號召力備增，商機蓄勢待發。

經濟日報財經︰韓雙D斷鏈拉警報 台廠大利多

東北亞情勢緊張，使得目前全球市占率最高的南韓雙D（DRAM與LCD）產業受關注。供應鏈斷鏈危機升高，預料台灣雙D產業成為鏈上短期避險避風港，來台尋求備貨密集度增高。

星島日報財經︰槓桿及反向產品升溫 三星：局勢亂有憧憬

與本港主要指數掛鈎的槓桿及反向產品，在上月14日正式面世。港交所表示，在上周四（13日）這類產品的總成交升至11.5億元的新高，並且是首度突破10億元大關。其中一間發行商、三星資產運用負責人接受本報訪問時指出，受到北韓局勢、法國大選等消息影響，股市波幅有機會增大，而這類產品在波動市之中將更受歡迎，成交額可望進一步提升。