台股開盤上漲13.17點 報9746.10點
2017-04-17 09:02
台北股市今天開盤上漲13.17點，漲幅0.14％，報9746.10點，成交金額為15.86億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲13.17點，漲幅0.14％，報9746.10點，成交金額為15.86億元。
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