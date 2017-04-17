反擊惡意空方謠言 伍豐決定向主管機關反映調查

2017-04-17 07:34

〔記者卓怡君／台北報導〕因中東與北韓情勢緊張，台股上週五大跌重挫，各種利空消息與謠言四起，其中市場傳出伍豐（8076）海參崴賭場營運有狀況，伍豐上週五股價跌停，伍豐開放融券兩日以來異常大增1330張，對此伍豐鄭重澄清賭場營運一切正常，投注金額更較去年同期大幅成長，為打擊不肖空方散布不實惡意言論、全力維護股東權益，伍豐已搜集證據，將向相關主管機關檢舉反應進行調查。

台股上週五出現恐慌性急殺，中小型股成為空方殂擊標的，市場傳出伍豐海參崴賭場營運不佳，伍豐上週五融券單日更大增840張，為近年罕見單日異常大量，伍豐股價破底，對此，伍豐公布海參崴賭場第一季營運績效優於預期，單季投注金額達155億元台幣，較去年同期大增121％，扣除折舊攤提可望順利賺錢。

伍豐表示，面對有心者企圖以不實謠言影響公司股價，公司絕不輕怠，目前已經搜集相關資料，將立即向相關主管機關檢舉，以正視聽。