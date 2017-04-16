加油要快！ 明天汽柴油漲0.4元
2017-04-16 12:13
〔記者林筑涵／台北報導〕由於敘利亞戰亂及減產協議延長，導致國際原油供給量驟減，油價大幅上漲，因此中油及台塑宣佈，週一起汽柴油每公升調漲0.4元，民眾加油得加緊腳步！
中油表示，敘利亞油田關閉，加上減產協議影響下，導致供給量銳減，原油價格持續上揚。因此，依浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.4元。
同時，台塑化，週一凌晨一時起，調整後92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.1元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.1元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- LINE借錢常有詐 中老年最易上當
- 世界疊杯賽 4歲娃與夥伴奪金
- 女神不拍露點戲 竟因身材太...
- 加索兄弟鬩牆 馬刺有20年功力背書
- 回首戒嚴時代 黃煌雄：黨外孕育出焚而不毀精神
- 遊客狂喜！馬祖藍眼淚爆量開始了
- 驚！澳洲蟒蛇染毒癮 戒毒後恢復正常
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 關1年150萬！雄警電玩弊案爆黑幕 2線3要3線1扛罪
- 終結歐巴馬慣例 白宮拒公開訪客名單
- 中午高溫上看32度 各地午後將有局部對流降雨
- 【藝文短訊】 江文瑜現代詩塾系列講座
- 碧昂絲卸貨倒數 大溪地「產前蜜月」慶結婚9周年
- 媽祖壽誕前最後假日 東石港口宮一早湧進7萬名香客
- 參訪慈濟紐約會所 西點軍校生發願助人
- NBA》暴龍應援T設計太狂 遭球迷痛批太醜
- 〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己
- 前隊友拚輸贏 克蕭技壓葛蘭基
- 看《巴黎交易員》偷天換日 搞出史上最大金融弊案
- 我被搶了！ 打電話報警 真相竟然是…
- 裸體貸款視訊處女膜 強國女大生抵押無極限
- 04/16 各報重點新聞一覽
- 〈婚姻應援團〉還老公一個專屬空間
- 中信換領隊 恰恰經紀公司老闆接手
- 黨魁選舉綁樁疑雲》吳批詹含沙射影 郝：凡走過必留痕跡
- 濃眉大眼神情憂鬱 仔仔8月大愛女萌樣被捕捉
- 抗議未獲回應 立益紡織員工今赴董座家門
- 【朵朵小語】諦聽寂靜
- 配合衛武營藝文中心啟用 議員促五甲國宅變身
- MLB》隊友「吃土」撲接救援 查特伍德完封巨人奪首勝（影音）
- MLB》虎王被打成病貓 阿普頓猛打還是輸
- MLB》柯瑞亞痛挨觸身球 太空人啟用投手代跑
- 宜蘭第一鮪現身 捕獲208公斤黑鮪魚
- 資安管理法草案 拚月底提報政院院會
- 楊英風逾億作品擺南美館 傳「施壓」李登輝總統來的…
- 55元爽搭北高高鐵 13萬飛了
- 三輪車上街跑 無照罰300元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：加油要快！ 明天汽柴油漲0.4元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分