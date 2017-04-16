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加油要快！ 明天汽柴油漲0.4元

2017-04-16  12:13

〔記者林筑涵／台北報導〕由於敘利亞戰亂及減產協議延長，導致國際原油供給量驟減，油價大幅上漲，因此中油及台塑宣佈，週一起汽柴油每公升調漲0.4元，民眾加油得加緊腳步！

中油表示，敘利亞油田關閉，加上減產協議影響下，導致供給量銳減，原油價格持續上揚。因此，依浮動油價公式計算，自週一零時起，92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.2元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.4元。

同時，台塑化，週一凌晨一時起，調整後92無鉛汽油每公升24.7元、95無鉛汽油每公升26.1元、98無鉛汽油每公升28.2元、超級柴油每公升22.1元。

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  • 由於敘利亞戰亂及減產協議延長，導致國際原油供給量驟減，油價大幅上漲，因此中油及台塑宣佈，週一起汽柴油每公升調漲0.4元。（資料照、記者廖振輝攝）

    由於敘利亞戰亂及減產協議延長，導致國際原油供給量驟減，油價大幅上漲，因此中油及台塑宣佈，週一起汽柴油每公升調漲0.4元。（資料照、記者廖振輝攝）

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