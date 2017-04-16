4/16重要財經新聞一覽

2017-04-16 09:25

自由時報財經︰南科跳電 波及台積電等逾10廠

昨天清晨六點多台南科學園區一家半導體大廠，因變壓器故障，導致電壓下降，造成同一電路迴路至少十幾家廠商受到不同程度影響，包括台積電、群創、聯電等大廠，生產機台因啟動保護機制停機，損失金額仍在估算中。

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蘋果日報財經︰漲幅有限 王文淵：油價難超過60美元

近期國際衝突不斷，不少人擔心油價恐就此飆高，台塑集團總裁王文淵昨指出，相關事件確實會推升油價，但幅度至多每桶5美元，並且「很難超過60美元！」面對台幣強升侵蝕企業獲利，他則老神在在得說：「做好管理比較要緊。」

工商時報財經︰13檔高殖利率股 抗震

北韓情勢緊繃，法人指出，市場正逢首季匯損疑慮，再加上東北亞地緣政治增添不確定因素，致使資金退場；考慮短線風險，市場偏向防禦布局，高殖利率族群價值浮現，包含漢唐、中光電、福懋科等13檔現金殖利率逾5％以上，且有法人買盤護體，是現階段抗震首選標的。

中國時報財經︰德國好樣的 減碳也能拚經濟

德國是全球第4大經濟體，過去幾年經濟成長率上升，用電量不增反減。德國在台協會副代表施碧娜（Sabrina Schmidt-Koschella）說明，關鍵之一是運用科技提高能源使用效率，減少能源消耗與溫室氣體排放。

星島日報財經︰國家電網擬競購 中電澳洲天然氣廠

外電報道，中國國家電網持有60%的澳洲能源分銷商Jemena，有意競投中電（002）旗下澳洲能源（EnergyAustralia）的Iona天然氣儲存廠，市場估值達到10億澳元，即相當於58.95億港元。Jemena亦正評估與麥格理集團基金，合作競投新南威爾斯輸配電公司TransGrid的安排。