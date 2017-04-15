大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注

2017-04-15 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月15日）開獎的第106000030期大福彩頭獎、大福獎皆摃龜；第106000090期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由南投縣草屯鎮敦和里忠孝街235號的財神爺商行及新北市土城區中正路21號1樓的福多彩券行開出。

第106000030期大福彩中獎號碼為：「03、05、08、15、18、25、32，特別號13。」頭獎摃龜；貳獎4注獲得，每注可得25萬元；參獎共116注獲得，每注可得4000元；肆獎共2522注獲得，每注可得400元；普獎共1萬8745注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共12注獲得，每注可得10萬元。

第106000090期今彩539中獎號碼為「15、19、22、24、28」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共185注獲得，每注可得2萬元；參獎共6119注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬105注獲得，每注可獲得50元。

第106000090期39樂合彩中獎號碼為「15、19、22、24、28」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共167注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7287注中獎，每注可得1125元。

第106000090期3星彩中獎號碼為「329」，正彩共91注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000090期4星彩中獎號碼為「1288」，正彩共11注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」