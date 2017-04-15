大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-04-15 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：03、05、08、15、18、25、32，特別號13。

今彩539：15、19、22、24、28。

39樂合彩：15、19、22、24、28。

3星彩：329。

4星彩：1288。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」