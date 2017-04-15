大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-04-15 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月15日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：03、05、08、15、18、25、32，特別號13。
今彩539：15、19、22、24、28。
39樂合彩：15、19、22、24、28。
3星彩：329。
4星彩：1288。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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