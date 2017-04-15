| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 財經

許厝分厝遷校案 王文淵質疑政府拿放大鏡檢視

2017-04-15  18:35

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台塑總裁王文淵今天到麥寮參加地方迎媽祖活動，提及橋頭國小許厝分校遷校一事，質疑是拿放大鏡檢視空污問題，王文淵也覺得感受不到政府對石化業的善意，有關招商一事應再努力。

王文淵今天下午參加麥寮「廠鄉一家親，萬人迎媽祖」活動，湊巧遇到民眾反映，希望當初因空污遷校的橋頭國小許厝分校，能夠遷回原校就讀，王文淵稍後答覆表示，政府花了3個月調查，都沒有查出什麼數據，他懷疑是不是拿放大鏡檢視，還是拿不出科學證據，王文淵肯定政府推動空污防制，但他不清楚該用什麼方法，他也認為PM2‧5最大污染源是交通。

廣告
  • 台塑總裁王文淵（圖左白髮者）今到麥寮參加廟會活動，質疑橋頭國小許厝分校遷校問題是拿放大鏡檢視。（記者陳燦坤攝）

    台塑總裁王文淵（圖左白髮者）今到麥寮參加廟會活動，質疑橋頭國小許厝分校遷校問題是拿放大鏡檢視。（記者陳燦坤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王文淵 空氣汙染 空汙 許厝分校 麥寮六輕
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：許厝分厝遷校案 王文淵質疑政府拿放大鏡檢視


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.