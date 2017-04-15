許厝分厝遷校案 王文淵質疑政府拿放大鏡檢視

2017-04-15 18:35

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台塑總裁王文淵今天到麥寮參加地方迎媽祖活動，提及橋頭國小許厝分校遷校一事，質疑是拿放大鏡檢視空污問題，王文淵也覺得感受不到政府對石化業的善意，有關招商一事應再努力。

王文淵今天下午參加麥寮「廠鄉一家親，萬人迎媽祖」活動，湊巧遇到民眾反映，希望當初因空污遷校的橋頭國小許厝分校，能夠遷回原校就讀，王文淵稍後答覆表示，政府花了3個月調查，都沒有查出什麼數據，他懷疑是不是拿放大鏡檢視，還是拿不出科學證據，王文淵肯定政府推動空污防制，但他不清楚該用什麼方法，他也認為PM2‧5最大污染源是交通。