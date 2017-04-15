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油價又要漲了 台塑化汽柴油下週一調漲0.4元

2017-04-15  16:56

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，汽柴油價格將自下週一凌晨1點起調漲，調漲幅度為汽油批售價格0.4元/公升，柴油批售價格0.4元/公升。

台塑石化今下午在網站發布新聞稿指出，考量到美國對敘利亞展開軍事行動和利比亞油田關閉，及沙烏地阿拉伯可能支持延長石油輸出國家組織（OPEC）減產協議影響，近期國際油價持續上揚，因此台塑化將自下週一起調漲汽柴油價格，市場零售價格則由加油站自行決定。

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  • 台塑石化今下午宣布，汽柴油價格將自下週一凌晨1點起調漲，調漲幅度為汽油批售價格0.4元/公升，柴油批售價格0.4元/公升。（資料照，記者張慧雯攝）

    台塑石化今下午宣布，汽柴油價格將自下週一凌晨1點起調漲，調漲幅度為汽油批售價格0.4元/公升，柴油批售價格0.4元/公升。（資料照，記者張慧雯攝）

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