胡瓜信義區豪宅房價硬挺 低樓層每坪仍要百萬

2017-04-15 13:39

〔記者徐義平／台北報導〕即便房市處於盤整階段，老名宅價格仍硬挺，根據內政部實價網最新揭露資訊，北市信義路五段上，藝人胡瓜居住的屋齡近30年名宅「信義鴻禧花園大廈」，年初時低樓層有一筆實價紀錄，每坪單價仍站穩百萬行情。

根據內政部實價網最新揭露資訊，1月時，地處北市信義計畫區內的老名宅「信義鴻禧花園大廈」，其中6樓有實價成交紀錄，總價6800萬元，坪數約65.57坪（包括1個車位），扣除車位坪數與車位價格一個350萬元，拆算每坪單價約103.71萬元，對照地籍資料，新買家為曾姓自然人。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，該名宅為地上16層建物，1989年完工，目前屋齡約27年，堪稱信義計畫區最早期的豪宅社區。

由於正對台北101大樓，又鄰近捷運信義線世貿101站，地段燙金，再加上屋齡老，本來在眾豪宅後浪推前浪之際，有申請都更重建的可能性，但是北市府在2015年修改「台北市信義計畫地區建築物及土地使用分區管制規定」，限定特定業務區的住宅使用不得超過總容積樓地板面積1/3，等於重建後中低樓層全部只能作商業使用，勢必讓原住戶無法分回住宅，直接打碎豪宅都更夢。

受限法規 難以推動都更

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，「信義鴻禧花園大廈」地處全台最燙金的地段，藝人胡瓜的女兒小禎就居住在此，該社區實價揭露僅2筆交易，首筆揭露2014年12月9樓戶成交總價7050萬元，每坪約123.7萬元，接下來今年1月最新揭露的6樓戶，拆算車位每坪仍維持百萬元以上，生活機能條件便捷性，讓該社區在房價修正下，還能站穩社區行情。