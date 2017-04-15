4/15重要財經新聞一覽
2017-04-15 09:40
自由時報財經︰股利稅改 2方案稅損均逾百億
財政部昨審查股利所得課稅檢討期末報告，研究團隊建議股利所得採「分開計稅、合併申報」（分級分離課稅）或「合併計稅、合併申報」（併入綜合所得計稅）兩方案，粗估稅收損失均逾百億元，建議調高營所稅一至二個百分點來彌補，同時考慮取消綜所稅最高稅率四十五％，並搭配調高薪資扣除額或標準扣除額。
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蘋果日報財經︰股利所得大戶 有望減稅
股利所得大戶減稅空間浮現！財政部昨日公布股利所得委外研究期末報告，學者建議採「分離分級、抵稅上限5萬元」或「股利10%、無上限且併入綜所稅計算」課徵，賦稅署副署長宋秀玲表示，財部將參考學者研究，下周與立院財政委員會展開溝通，預計5月將送交行政院審議。
工商時報財經︰13檔籌碼技術雙優衝
國際利空匯聚，美國聯準會（Fed）釋出加速減債計畫，收緊市場銀彈，加上近日美國向敘利亞、阿富汗發射飛彈，台股受「雙彈」夾擊下，單周大跌1.42％，買盤明顯縮手；惟友達、群創、台塑等13檔兼具籌碼面、技術面優勢的個股，昨（14）日仍獲法人力挺，下周有機會率先突圍。
中國時報財經︰華航勇奪貨運卓越服務獎
中華航空優秀服務再傳捷報，貨運服務勇奪貨運權威雜誌《Air Cargo World》「2017全球航空貨運卓越服務獎」，這是華航第三度獲獎，代表貨運服務的專業備受肯定，從一般貨物到精密儀器、藝術展品，連酷玩樂團樂器，重要空運貨物找華航就對了。
星島日報財經︰地緣局勢起風雲 亞股滬指遭震散
美國向阿富汗投下巨型炸彈，並可能對北韓動武，令到地緣政治局勢風起雲湧。港股昨日復活節假期休市，外圍和A股則受影響。A股表現反覆向下，早前熱炒的雄安新區和粵港澳大灣區概念股散水。日、韓、台股市跌幅介乎0.49%至1.05%。分析認為，地緣局勢將左右港股復市走勢。
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