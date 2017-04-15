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美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
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美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單

美國財政部公布貿易夥伴匯率政策報告，針對主要貿易夥伴的匯率政策設立「監控名單」，上榜的包括中國、德國、日本、韓國、瑞士與台灣。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-15  06:04

〔駐美特派員曹郁芬／華府14日報導〕美國財政部今天公布的外國貿易夥伴匯率政策報告，並未將中國列入匯率操縱國。不過，財政部針對主要貿易夥伴的匯率政策設立了一個需要特別關注的「監控名單」，上榜的包括中國、德國、日本、韓國、瑞士與台灣。

這分報告指出，台灣有干預外匯的歷史紀錄，凸顯了台灣當局限制外匯干預的急迫性，並讓外匯操作更透明。台灣擁有大量外匯存底，2016年佔了國內生產總值的13％，是世界第五大外匯持有國。

美國財政部估計台灣在2016年淨購入的外匯有100億美元，主要都在前三季，約佔國內生產總值的18％。這也表示，台灣在近幾年的紀錄中，2016年的淨購入外匯額首度低於國內生產總值的2％。

美財政部在報告中敦促台灣當局做出可持久的政策改變，只有在市場出現混亂的非常情況下才進行有限度的外匯干預，並增加外匯市場干預與持有情況的透明度。

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