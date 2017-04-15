機位超賣要讓座 這家航空最高賠30萬
2017-04-15 07:18
達美航空傳出授權機場地勤人員，對於同意放棄座位的旅客，賠償最高達9950美（約新台幣30萬元）。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空日前因超賣機位，強拖一名已登機的華裔醫師下飛機，演變成暴力濺血事件，引爆眾怒，也引發民眾關注航空公司超賣機位時，如何確保自身權益。相較於聯航作法，美國達美航空（Delta Airlines）對機位超賣，顯然對於乘客非常大方。
綜合外媒報導，在聯航強拖乘客下機事件後，達美航空處理機位超賣問題更具彈性，授權機場地勤人員，對於同意放棄座位的旅客，賠償最高達9950美（約新台幣30萬元）。
美聯社週五取得的達美航空公司內部備忘錄中指出，達美表示，登機閘口的員工可為讓出機位的乘客提出最高2000美元（約新台幣6萬1000元）賠償，之前最高賠償金額為800美元（約新台幣2萬4000元），而對主管級人員更可提出9950美元（約新台幣30萬）的賠償，是以往的1350美元（約新台幣4萬1000元）7倍。
達美航空對於超賣機位而讓位的乘客一向大方，日前因天氣惡劣導致達美航空3000趟航班取消，100多趟班機延誤，而其中就有一家3口因讓位3次，共獲得1萬1000美元（約33萬4400元新台幣）賠償。
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