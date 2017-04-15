美零售銷售和通膨下滑 凸顯Q1經濟成長弱

2017-04-15 03:36

〔中央社〕美國3月零售銷售連續第2個月縮減，且消費者物價出現1年多以來首見下滑，凸顯美國第1季經濟成長動能的流失。

然而美國就業市場幾近完全就業，今天出爐的疲弱報告未能扭轉外界對於聯邦準備理事會（Fed）6月將升息的看法。

紐約的牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國總體經濟部門主管達科（Gregory Daco）表示，「對聯準會而言，在政策決定方面，目前的動能更加重要，且在就業市場吃緊、薪資提升和消費信心高昂支持下，這（指經濟）看來仍屬強勁。」

美國商務部公布，3月零售銷售縮減0.2%，2月下降0.3%，2月為將近1年以來首見且幅度最大下滑情形。美國去年3月零售銷售增加5.2%。

亞特蘭大聯邦準備銀行（Atlanta Fed）將美國第1季國內生產毛額（GDP）成長率預測下修至0.5%，恐成為3年來最疲弱的表現。美國去年第4季經濟成長2.1%。

此外，美國勞工部公布，3月消費者物價指數（CPI）下降0.3%，為13個月來首見下滑，也是2015年1月迄今最大降幅，主要因汽油和手機服務價格下跌，抵消房租和食物成本攀漲。